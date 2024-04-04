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Haberler > Güncel > Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi

Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu&#039;nun ailesine başsağlığı diledi

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun şehadeti Türkiye'yi derinden sarstı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.

Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi - 1. Resim

RİNG ARACI DEVRİLİNCE ŞEHİT DÜŞTÜ

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit olmuştu.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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