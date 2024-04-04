Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun şehadeti Türkiye'yi derinden sarstı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.
RİNG ARACI DEVRİLİNCE ŞEHİT DÜŞTÜ
Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit olmuştu.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi