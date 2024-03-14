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Erzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katletti

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’da öğretmenlik yapan Zülküf B, tartıştığı eşi Kadriye B’yi bıçakladı. Gözü dönen şahıs, 20 yaşındaki kızına da saldırdı. Anne ile kızı hayatını kaybederken kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Erzurum Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi’ndeki Sancak Sitesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Öğretmenlik yapan Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında evde tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülküf B, eşi ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak kaçtı.

Erzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katletti - 1. Resim

YARDIM ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Çığlık seslerin duyan komşular, 112 Acil’i arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katletti - 2. Resim

FİRAR KISA SÜRDÜ

Güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının arabasıyla Çat ilçesi istikametine gittiği belirlendi. Zülküf B. kısa süre içinde gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen şahsın sorgusu sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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