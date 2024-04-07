Hakkari'de heyelan! Bir köy ile bağlantı kesildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kayaların yola inmesi sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda yaşandı. Kuvvetli yağışların ardından gece saatlerinde dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi.

ŞEHİR İLE BAĞLANTI KESİLDİ

Heyelan sonrası yol trafiğe kapandı, köyün şehirle bağlantısı kesildi. Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi.