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    • - Güncelleme Tarihi:

    HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti. Adalet Bakanı Tunç, yeni üyelere başarı dilerken; Yargıtay üyeliğine seçilenlerin yerine daha sonra atama yapılacak.

    HSK, Yargıtay&#039;a 4 yeni üye seçti
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'a dört yeni üye daha seçti. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, HSK Genel Kurulu tarafından seçilen üyeler oldu.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

    Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HskYargıtay
    Haberler > Güncel > HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti
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