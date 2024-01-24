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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında
Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen: Eda Narin
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.