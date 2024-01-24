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    Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

    Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında

    Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında

    Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

    Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    Kahramanmaraş
    Haberler > Güncel > Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında
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