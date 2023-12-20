Kan donduran haber gece yarısı geldi! Afyonkarahisar'da bir evden 4 ceset çıktı

20 Aralık 2023 00:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 01:02

Afyonkarahisar'da bir evde 3'ü kadın 4 kişinin cesedi bulundu. Feci olay merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden peş peşe gelen silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Eve giren ekipler 3’ü kadın 4 kişiyi kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede hepsinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

VALİ: ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi. Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.