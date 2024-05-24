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Kayseri'deki şimşekler gökyüzüne Türkiye haritası çizdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'deki puslu havada ortaya çıkan şimşeklerin görüntüleri gündem oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin semalarında Türkiye haritası... Yağmur berekettir, bereketli cuma olsun" paylaşımında bulundu.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.Erkilet bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi basın ekibi tarafından çekilen görüntü de şimşekler Türkiye haritası oluşturdu.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin semalarında Türkiye haritası... Yağmur berekettir, bereketli cuma olsun" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binlerce beğeni aldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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