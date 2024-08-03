Manisa'da korkunç olay! Tarlasını sulamak isterken feci şekilde can verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Tarlasını sulamak amacıyla su kanalına dinamo bağlamaya çalışan çiftçi, feci şekilde can verdi. Elektrik akımına kapılan çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ramazana Kırlıer (55) tarlasını sulamak için su kanalına dinamo bağlantısı yapmak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz çiftçi Kırlıer, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.