Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı başlıyor… Akşam saatlerine dikkat

14 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Ağrı, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Van için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Vatandaşların kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanacak aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmasının beklenmediği Eskişehir’de, en yüksek hava sıcaklığının 6 derece ile Mihalgazi, en düşük ise eksi 1 derece ile Han ilçesinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

14 OCAK 2024 PAZAR GÜNÜ



15 OCAK 2024 SALI GÜNÜ



16 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ



17 OCAK 2024 PERŞEMBE GÜNÜ



18 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ