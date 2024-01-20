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    Resmi Gazete'de yayımlandı: 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türk gıda kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı. 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı.

    Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

    YENİ MADDELER EKLENDİ

    Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

    Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Resmi Gazete
    Haberler > Güncel > Resmi Gazete'de yayımlandı: 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı
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