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    • Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık 'limon suyu' görünümlü ürünleri satmak yasak

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

    Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık 'limon suyu' görünümlü ürünleri satmak yasak

    NE OLMUŞTU?

    Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Tamamen limon suyundan elde edilmiş ürünler ambalajlanarak raflarımızda yer alacak, tüketicilerimize ulaşacak. Sadece limon aroması, su, tatlandırıcı vesaire gibi girdilerle limon sosu ya da benzer isimlerle ürünler üretilip raflarda yerini alamayacak. Limon aromalı sosta da bu yasaklamalar olduktan sonra piyasada yer almayacak. Kontrollerimizi yapacağız" demişti.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık 'limon suyu' görünümlü ürünleri satmak yasak
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