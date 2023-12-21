21 Aralık 2023 21:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 22:27

Sivas’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.Feci kaza, Seyrantepe Caddesi üzerinde yaşandı.

KADINA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türkan A.'ya (56) çarptı. Daha sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın karşıdan karşıya geçmek isteği sırada hızla giden otomobilin kadına çarptığı ve metrelerce yükseğe fırladığı anlar yer aldı.