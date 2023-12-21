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Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın metrelerce havada uçtu! Kaza anı kamerada
Sivas’ta meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kadının çarpmanın etkisi ile metrelerce havada savrulurken o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Sivas’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.Feci kaza, Seyrantepe Caddesi üzerinde yaşandı.
KADINA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türkan A.'ya (56) çarptı. Daha sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın karşıdan karşıya geçmek isteği sırada hızla giden otomobilin kadına çarptığı ve metrelerce yükseğe fırladığı anlar yer aldı.
İhlas Haber Ajansı / Sevda Altunbaş - Güncel