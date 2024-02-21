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    Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Kavga, Cadde, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da yol verme kavgasına tutuşan kadınlar, cadde ortasında trafiği hiçe sayarak birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansırken, başka bir caddede ise bu kez erkekler sopa ve yumruklarla kavga etti.

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş İsmetiye mevkisinde seyir halinde olan iki kadın sürücü, yol verme tartışmasına girdi. Kadınların kısa sürede büyüyen tartışması yerini kavgaya bırakınca, iki taraf da birbirine çantalarla vurmaya başladı. 

    BİRBİRLERİNE SOPALARLA SALDIRDILAR

    O anlar kameraya yansırken, bu kez başka bir caddede yol verme tartışmasına giren iki grup araçlarından sopalarla indi. Kavgayı tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumrukla vururken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
    İki kavga da kameraya yansıdı.

    Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi

    Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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