Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Şubat 2024 09:43 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 09:59 - Güncelleme:

Bursa, Kavga, Cadde, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da yol verme kavgasına tutuşan kadınlar, cadde ortasında trafiği hiçe sayarak birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansırken, başka bir caddede ise bu kez erkekler sopa ve yumruklarla kavga etti.