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Haberler > Gündem > 1 değil 2 değil tam 15 tane! Tamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke etti

1 değil 2 değil tam 15 tane! Tamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır’da kendisine gelen arızalı süpürge makinesini tamir eden elektrikçi, süpürge makinesini çalıştırınca makineden çıkan fareler neye uğradığını şaşırdı.

Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde elektrik malzemesi satan ve tamircilik yapan Servet Çakmaz, kendisine gelen süpürge makinesi ile hayatının şokunu yaşadı. Süpürge makinesinin çalışmadığını gören elektrik ustası Servet Çakmaz, makineyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti. Makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı gideren Çakmaz, makinenin fişini prize taktı. Süpürge makinesinin fişinin prize takılmasıyla çalışan makinenin motor kısmında fareler çıkmaya başladı.

10-15 TANE FARE ÇIKTI 

Çıkan fareler ile hayatının şokunu yaşayan Çakmaz, makineyi hemen dışarı çıktı. Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü.

"İLK DEFA BAŞIMA GELİYOR"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını belirterek, “Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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