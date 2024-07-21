10 yıldır kayıp olarak adanıyordu, cinayeti kurban gittiği depremle ortaya çıktı

Malatya'da 10 yıl önce kaybolan adamın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Kan donduran olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin B. isimli şahıs 2014 yılında birden bire ortadan kaybolunca yakınları emniyete giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Hüseyin B.'nin cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünen ekipler o zaman eski eşi H.G.'nin de evinde arama yapmış herhangi bir iz ve emareye rastlayamamıştı.

DEPREMDE YIKILAN EV POLİSİ YENİDEN HAREKETE GEÇİRDİ

Polis depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer eve kadavra köpeği ile girdi ve arama çalışması başlattı.

CESEDİ EVİN TEMELİNDEN ÇIKTI

Evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. ait olduğu tespit edildi. Talihsiz adamın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.