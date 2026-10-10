111 milyar liralık vurgunun kilit ismi Atina'da yakalandı! Paraları Londra'ya kaçırdı, Yunanistan'a iltica talep etti

İBB davasının kilit ismi Murat Gülibrahimoğlu Atina’da yakalandı. ‘Sistem’in parasını aklayan, kaçak hafriyat dökümünden 31 milyar kazanan ve kamuyu da 80 milyar lira zarara uğratan Gülibrahimoğlu, Yunan makamlarına iltica talebinde bulundu.

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Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasası' olarak bilinen ve 'Sistem'in 2 numarası denilen Murat Gülibrahimoğlu, bir buçuk yıl sonra yakayı ele verdi.

İADESİ TALEP EDİLDİ

İBB soruşturmasındaki firari 8 kişiden biri olan Gülibrahimoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Yunan adli makamlarına yazı yazarak, zanlının Türkiye'ye iadesini istedi. Murat Gülibrahimoğlu ise Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu.

Murat Gülibrahimoğlu

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Ankara'nın iade girişimini gazetemize değerlendirdi. Atina'nın teknik açıdan bunu reddedemeyeceğini belirten Orallı "Bu, sadece siyasi veya askerî davalarda olabilir. Ancak İBB davası böyle değil. Yunan makamlarının adi bir suçluyu korumak için hukuki gerekçesi olmadığı için Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne uygun olarak hareket etmeli ve iadeyi bir an önce gerçekleştirmeli. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ'cü Yunanistan'a sığınmış ve iki ülke arasında büyük bir diplomatik kriz yaşanmıştı" dedi.

Öte yandan, Cebeci Hafriyat Sahası'na kaçak döküm yaptırarak 31 milyar lira usulsüz kazanç sağlayan Murat Gülibrahimoğlu, kamuyu da 80 milyar lira zarara uğratmıştı. Soruşturmanın başlamasının ardından İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen paraları özel jetle Londra'ya kaçırmıştı. Oyuncu ve model Rabia Karaca tarafından da jette uyuşturucu partileri vermekle suçlanmıştı.

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