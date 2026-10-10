Adalet Bakanı Akın Gürlek’in başsavcıyken borsadaki manipülasyonlarla ilgili soruşturma başlatmasını eleştiren Özgür Özel, bu sefer onu olayın üzerini kapatmakla suçlarken kendi belediyelerindeki yolsuzlukları da görmedi.

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İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Bolu ve Uşak’ın da aralarında bulunduğu illerin yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarına kalkan olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasını da asılsız iddialarla sulandırmaya çalışıyor. Fon vurguncuları üzerinden hükûmeti hedef alan Özel’in, 2025 yılında borsa manipülasyonuna yönelik soruşturmadan rahatsız olduğu ortaya çıktı. Yeni Parti liderinin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde borsada başlattığı soruşturmaya tepki gösterdiği belirlendi.

Özel çelişki! Geçen yıl "Akıl tutulması" demiş

SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat 2025’te Borsa İstanbul’da yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini mercek altına aldı. 26 Şubat 2025’te SPK’ya bir yazı gönderildi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamadığı belirtilerek soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yazıda, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki olağanüstü hareketlerin piyasalarda güven, açıklık ve istikrarı bozabilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca, piyasanın işleyişini bozabilecek manipülatif eylemlerde bulunan kişilerin uzun ve kısa vadeli işlemlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.

“AKIL TUTULMASI” DEMİŞ

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak 25 Şubat 2025’te Meclis’te düzenlediği grup toplantısında, Akın Gürlek’i hedef alarak borsaya yönelik soruşturmayı eleştirdi. Özel, “Ne gazeteci bıraktı ne siyasetçi ne akademisyen. En son borsaya da el attılar… Borsada bir şey varsa SPK devreye girer, araştırmayı yapar. Bir suç varsa o suç hakkında da gider savcılığa suç duyurusunda bulunur. Gitmiş ‘Borsa düştü’ diye soruşturma başlatmış. Ve başsavcılık fiyat hareketliliği konusunda haber yapan, yayan kişiler hakkında da soruşturma başlatmış. Tam bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Özel çelişki! Geçen yıl "Akıl tutulması" demiş

2 KURUŞ YALANI

Aynı Özel, fon soruşturmasının ardından “Kamunun hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşması, sistematik risklerin ortadan kaldırılması, tekrarının engellenmesi, sorumluların hesap vermesi lazım” açıklamasını yaptı. Borsadaki manipülasyonlar için soruşturma başlatan Akın Gürlek’i eleştiren Özel, bu sefer de “Vatandaşın yatırımlarına çöküldü, borsadaki kayıp 3,5 trilyon. Asrın vurgununun tam göbeğindeler” dedi. Özel’in kendi belediye başkanlarının milyarlarca lirayı iç ettiğine yönelik yolsuzluk itiraflarına kulağını tıkayıp “Bize dünya kadar iftira attın, 2 kuruş bulamadın, biz senin bakanında 2 milyar lira ispatladık. Dünya kadar operasyon yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızdan kör kuruş hesabını veremeyecekleri para çıkmazken bunların her tarafından akıyor” diye açıklama yapması, çelişkisini ortaya koydu.

BU VURGUNLARA SESLERİ ÇIKMIYOR

Kendi belediye başkanlarını “İki kuruş bulamadınız” diye temize çıkarmaya çalışan Özgür Özel’in İBB’deki vurgunlarla ilgili görmezden geldiği sanık itiraflarından bazıları şöyle:

■ İş adamı Ahmet Sarı: İBB’den hakediş alabilmek için 229 milyon TL haraç ödemek zorunda kaldım.

■ İş adamı Remzi Baka: İhaleler karşılığında İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon TL ödeme yaptık.

■ İş adamı Cüneyt Yakut: Murat Ongun’a zarf içinde 10 milyonluk çek verdim.

■ İmamoğlu’nun Boğaziçi haraççısı Yakup Öner: İş adamlarından 50 milyon dolar talep edildi. İmamoğlu’dan elden poşette yıllık 100 bin dolar aldım.

■ İş adamı Cemal Üneş: İmamoğlu bana “500 bin lira vereceksin” dedi. Beş tane senet yaptık.

■ Seyfi Beyaz: Adem Soytekin üzerinden 3,5 milyon liralık çek verdim, 7 dükkan ile 5 dairemi devrettim.

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