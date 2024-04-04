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12 bin yıllık tarihe sahip Diyarbakır'da lahit mezar bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
12 bin yıllık tarihe sahip Diyarbakır&#039;da lahit mezar bulundu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık surlarının 4. etabında, 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir lahit bulundu. Bu lahit, kentin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan ilk lahit olma özelliğini taşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan Diyarbakır surlarının restorasyon çalışmaları, Merkez Sur ilçesinde devam ediyor. 4. etap çalışmaları kapsamında, 75 numaralı burçta yapılan kazılarda ekipler, sert bir zemine ulaştı. Burada yapılan incelemeler sonucunda, 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında bir lahitin varlığı tespit edildi.

12 bin yıllık tarihe sahip Diyarbakır'da lahit mezar bulundu - 1. Resim

2 kapağı bulunan, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda ve 82 santimetre yüksekliğindeki lahit, titiz bir çalışma sonucu vinç yardımıyla çıkarıldı. Lahitin tekne kısmı yapılan incelemede yekpare kireç taşından yapıldığı belirlendi. Lahidin gövdesinin orta kısmında bir Malta Haçı işareti bulunması dikkat çekti. Lahit, şu anda Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri tarafından inceleniyor ve müze bahçesinde sergilenmeye başlandı.

12 bin yıllık tarihe sahip Diyarbakır'da lahit mezar bulundu - 2. Resim

BÖLGEDE BULUNAN İLK LAHİT MEZAR

Bölgede gezinti yapan Furkan Erkan, Diyarbakır'ın tarihi önemine ve zengin kültürel mirasına vurgu yaparak, bulunan lahitin bölgede çok önemli bir keşif olduğunu ifade etti. Lahitin üzerinde henüz taze ıslaklığının olması da dikkat çeken detaylardan biri. Ayrıca, bölgede bu tarz bir lahit mezarının ilk defa ortaya çıkarılması, içinde önemli bir şahsiyetin bulunduğu izlenimini veriyor.

Lahitin içinde bulunan kemiklerin kimlere ait olduğu ve cinsiyetlerinin belirlenmesi için ilerleyen dönemlerde Gaziantep'te detaylı çalışmalar yapılacak.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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