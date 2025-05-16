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"12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası yalanlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak&quot; iddiası yalanlandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dün ortaya atılan "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

12 YIL CEZA ALAN 9 AY MI YATACAK?

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, cezasızlık algısına neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. 

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: NOW TVİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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