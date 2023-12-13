14 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

13 Aralık 2023 21:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:46

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara ASKİ su kesintisi 14 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 14 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.12.2023 09:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasian, Cuma, Mahkeme Mahalleleri

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Arıza Tarihi: 13.12.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Detay: Akkaya mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Akkaya Mahallesi

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 15:00:00

Detay: Beşikkaya Mahallesi 2000 cadde ile 2006/4 sk köşesi içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beşikkaya Mahallesinin bir kısmı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.