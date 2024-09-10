15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda bine yakın başvuru vitrine çıkıyor

Tasarım alanında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek üzere, “Design for Export” sloganıyla hayata geçen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreni, 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğü ile düzenlenen yarışmada bu yıl 972 başvuru sahibi yarışacak. İnovatif, Ar-Ge ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün ve kalite koşullarına uyumlu mobilya tasarımları yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmayı amaçlayan yarışmanın kazananlarına 9 farklı kategoride 37 ödül verilecek.

Bu yıl toplam ödül bedeli 647.500 TL olacak yarışmanın kazananları ayrıca, devlet desteği ile İtalya Domus Akademi ve İtalya-NABA, ABD-CCS College ve Design Founded By Politecnico Di Milano gibi yurt dışındaki eğitim kurumlarında eğitim imkanına sahip olacak.

Üreticileri ve tasarımcıları bir araya getirerek tasarımcılara iş imkânı sağlama hedefiyle Cermodern Ankara’da düzenlenecek ve etkinliklerle gün boyu sürecek Ödül Töreni’nde Prof. Dr. Yasemin Afacan'ın mobilyada sürdürülebilirlik üzerine söyleşi, Prof. Dr. Dilek Akbulut ve Ressam Hikmet Çetinkaya tasarım üzerine atölyeler gerçekleştirecek.

"POTANSİYELİMİZİ İHRACATA YANSITACAK ANA UNSURLARDAN BİRİ TASARIM"

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nı geleceğin mobilya tasarımlarına sektör profesyonellerin yanı sıra gençlerin de yön vermesi amacıyla düzenlendiklerini ifade eden Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata şunları söyledi:

“Avrupa’da MDF levha üretiminde birinci, yonga levha üretiminde üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin mobilya alanındaki yüksek üretim potansiyelini ihracata yansıtacak ana unsurlardan biri, yenilikçi çizgisiyle sektörün gelişen tasarım anlayışı olacak. Teknolojik altyapıyla desteklenen, özgün ve estetik bir tasarım modeli geliştirebilmemizde, gençlerin ufku rol oynayacak. Bu yıl bine yakın başvuru alan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda, tasarımcılara mobilya sektöründe doğru yaklaşımın kalite koşullarına uyumlu, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan ve çevre dostu tasarımlar olduğu bilincini kazandırmaya çalışıyoruz.”

"GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI EN İYİ BİLENLER GENÇLER"

Jüri’nin yarışmaya başvuran tasarım fikirlerini değerlendirirken, sektörel deneyimlerle şekillenen birçok faktörü dikkate aldığını belirten Ata şunları ifade etti:

“Yarışma için başvuran bazı tasarımlar yeni bir fikir ortaya koymamaları ve daha önce üretilen modelleri tekrar etmeleri, bazıları ise kâğıt üstünde göze hitap etseler de üretilebilirlik problemlerinin bulunması gibi unsurlarla eleniyor. Bu aşamaları geçerek ayrıştırıcı tasarım fikirleri ortaya koymayı başaranlar kazanıyor. Benzer bir süreç küresel rekabette de söz konusu. Uluslararası ölçekte; insanların ihtiyaçlara uygun ve kaliteli çözümler üreten markalar öne çıkıyor. Geleneksel barınma koşullarının değiştiği ve yeni yerleşim trendlerinin geliştiği dünyada, geleceğin ihtiyaç ve beğeni anlayışında gençlerin ufkuna ihtiyacımız var. Yeni konut inşaatları, ofis binaları, oteller, kültür-sanat-eğlence binaları, alışveriş merkezleri, ticari binalardaki hızlı artışlar, dünya genelinde mobilya talebini artırmaya devam edecektir. Türkiye, tüm mobilya ürün gruplarında üretim yapabilen, nadir ülkelerden biri olarak bu süreçte de rekabetçiliğini sürdürecektir.”

Türkiye’nin dünya mobilya pazarındaki payını artırması ve özellikle yurt dışında alım gücü yüksek tüketicilerde marka gücüyle tercih edilir olmasının bu alanda sağlanacak gelişmelere bağlı olduğuna dikkat çeken Ata sözlerini şöyle tamamladı:

“Yarışmadaki rekabet bir farkındalık oluşturarak yerel tasarımcı eksikliğinin ve mevcuttaki tasarımların adaptasyon sorunlarının giderilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla desteklemeye çalıştığımız katma değerli üretimle Türk mobilya markasını yukarı taşımak istiyoruz. Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var, bu alandaki payımızı yüzde 1,7’den çok daha yukarı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz.”

JÜRİDE UZMAN İSİMLER YER ALIYOR

Bine yakın yarışmacı arasında finale kalanlar Seçici Kurul tarafından iki aşamalı olarak belirleniyor. Yarışmada ödüle layık görülen isimler, Prof. Önder Küçükerman başkanlık ettiği Jüri Üyeleri tarafından belirleniyor. Jüride Küçükerman’ın yanı sıra Reşit Soley, Mustafa Toner, Didem Çapa, Fatih Kıral, Murat Armağan, Ece Yalım, Sezgin Akan, Semra Uygur ve Kaan Dericioğlu gibi tasarım alanında tanınmış isimler yer alıyor.