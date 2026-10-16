Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan 'Ankara Abisi' lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık’ın derneğinin para trafiği MASAK, raporlarına girdi. İncelemelerde “Akif'in babasının zekâtı" açıklaması ile dernek hesaplarına 153 milyon 712 bin lira aktarıldığı belirlendi. Şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüphelinin yasa dışı bahis kaydı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Sincan’da kurulan bir şirketin hesaplarından "canlı hayvan alımı" gerekçesi gösterilerek çeşitli şahıs ve şirketlere 293,5 milyon TL aktarıldığı, 42,9 milyon TL'nin ise doğrudan nakit olarak çekildiği anlaşıldı.

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı bağışçıların İyilik Derneği hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmış, 'Ankara Abisi' lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturmada Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerde yasa dışı panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

İncelemelerde, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

"AKİF'İN BABASININ ZEKÂTI" DEMİŞLER

İddiaya göre Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemede, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. Yazışmalarda "Jada" rumuzlu kullanıcının, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulan Yasin Oyanık'ın başkanlığındaki Ankara Abisi İyilik Derneği'ne ait banka hesabına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirlendi.

İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık

FARKI MEBLAĞLARDA PARA TRANSFERLERİ

Soruşturma dosyasında, Nejla Cankat isimli kişiye ait banka hesabından da aynı derneğin hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin lira tutarlarında para transferleri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu işlemlerde şifreli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

AYNI AÇIKLAMA İLE 1.430 İŞLEM

Öte yandan soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı. Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi.

Derneğin hesaplarından çıkan 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

NORMAL BAĞIŞLA ZEKAT ARASINDA UÇURUM

MASAK raporlarında, derneğin normal bağış tutarlarının işlem başına ortalama 1.640 TL seviyesinde olduğu, ancak "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan transferlerde işlem başı ortalamanın 108.052 TL'ye ulaştığı belirtildi. Bu durumun olağan yardım bağışları tipolojisiyle uyuşmadığı kaydedildi.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

PARA GÖNDERENLERİN BAHİS KAYDI VAR

Ayrıca söz konusu şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları ya da aracılık ettiklerine dair MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu tespit edildi.

Suç gelirlerini aklama mekanizmasının dernekle sınırlı kalmadığı, dernek hesaplarından çıkan paraların muvazaalı şirket hesaplarına yönlendirildiği de belirlendi.

Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarından çıkan 903,4 milyon TL'nin 308,8 milyon TL'lik kısmının, 12 Eylül 2023 tarihinde Sincan'da kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

GEREKÇE: CANLI HAYVAN ALIMI

Kuruluşundan itibaren elde ettiği gelirlerin yüzde 92'sini dernekten alan bu şirketin hesaplarından, "canlı hayvan alımı" gerekçesi gösterilerek çeşitli şahıs ve şirketlere 293,5 milyon TL aktarıldığı, 42,9 milyon TL'nin ise doğrudan nakit olarak çekildiği anlaşıldı.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

POLİS HESABINA 1 YILDA 135 MİLYON

Öte yandan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde aktif görev yapan polis memuru Mustafa Şahin'in de ismi kayıtlarda geçti. Şahin'in Ziraat Bankası hesabına yaklaşık bir yıl içerisinde 135 milyon TL para girişi ve çıkışı olduğu belirlendi.

Şahin'in hesabına, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında "Akif'in Babasının Zekâtı" açıklamasıyla 91,3 milyon TL, "Türkiye Geneli Yardım Bedeli" açıklamasıyla ise 6 milyon TL olmak üzere toplam 97,3 milyon TL ardışık para girişi yapıldığı tespit edildi.

153 milyonluk vurguna ‘zekat’ kılıfı! İyilik Derneği’nin para trafiği MASAK’a takıldı, 'Ankara Abisi'nin gizli şifresi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 'Ankara Abisi' lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı. Oyanık dışında dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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