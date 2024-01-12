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    16 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 120 kişi yakalandı!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-14 Operasyonu'nda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapıtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,
    Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
    Suç Gelirlerinin Aklanması ve
    Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
    suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” Operasyonunda
    120 şüpheli yakalandı

    Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 120 kişi yakalandı!
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