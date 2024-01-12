16 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 120 kişi yakalandı!

12 Ocak 2024 08:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 08:35

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapıtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,

Suç Gelirlerinin Aklanması ve

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” Operasyonunda

120 şüpheli yakalandı

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız