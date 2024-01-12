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16 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 120 kişi yakalandı!
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-14 Operasyonu'nda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapıtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
Suç Gelirlerinin Aklanması ve
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” Operasyonunda
120 şüpheli yakalandı
Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi