365 günde 300 kadın cinayeti! Bakan Yerlikaya: Üzülerek ifade ediyorum ki…

11 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 17:23

Türkiye’de kadın cinayetleri gündemdeki yerini koruyor. Son açıklanan veriye göre geçtiğimiz yıl ülke genelinde 300 kadın öldürüldü.

Toplumsal olarak derin hasarlara neden olan konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bakan Yerlikaya kadın cinayetlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yerlikaya, kültürde, örf ve adetlerde, devlet anlayışında toplumun en temel yapı taşının aile olduğunu ve aileyi kuranda, ayakta tutanın kadın olduğunu belirtti.

“AİLE VARSA MİLLET VE DEVLET VARDIR”

Sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından söz edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, “Dolayısıyla aile varsa millet vardır, millet varsa devlet vardır. Bu anlayışla kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Kadına şiddetin önüne geçmek için aileye ve kadınlara yönelik politikaları en üst seviyede etkin kılmak hedeflenmiştir. Yine bu kapsamda 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ yeni bir çığır açtı.

KADINA ŞİDDETE 3. ULUSAL EYLEM PLANI

Kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli politikaların belirlendiği 3. Ulusal Eylem Planı, 2016-2020 yılları arasında hayata geçirilmişti. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla yürürlüğe konuldu. 5 ana hedef üzerine inşa edilen bu Eylem Planı; 66 alt hedef ve 218 faaliyet başlığından oluşuyor” şeklinde konuştu.

Yerlikaya, kadınların siyasi olsun, sosyal olsun hayatın her alanında gösterdikleri gayreti bir lütuf ya da imtiyaz değil bir ’hak mücadelesi’ olarak gördüklerini belirtti. Kadın ve erkeğin yasalara göre eşit olduğunun ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evde, fabrikada, tarlada, ofiste, alın teriyle, emeğiyle çalışan; maruz kaldıkları ayrımcılıkları elinin tersiyle iten, bu anlayışların üstesinden gelen tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın ve erkek birer birey olarak gönül dünyamızda da, fikir dünyamızda da, yasalarımızda da hür ve eşittir ve böyle olmaya da devam edecektir. Üstünlük üretkenliktedir, gayrettedir, verilen emektedir, erdemdedir.”

Peygamber Efendimizin kadınlarla ilgili çağları aşan mesajını hatırlatan Yerlikaya, "’Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.’ Milli Mücadele’nin en ateşten günlerinde o büyük destan, Türk kadınlarının, Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Gördesli Makbulelerin insanüstü gayret ve çabalarıyla yazıldı. O isimlerin her biri milletimizin vicdanında ve tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ diyerek, kadının hak ettiği değere vurgu yapmış, bu düşünceden hareketle yine kadınlar için hayatın her alanında önemli reformlara imza atmıştır.”

“TÜRKİYE YÜZYILI KADINLARIN YÜZYILI OLACAKTIR”

Kadını dışlayan bir anlayışın sahip olunan insan zenginliğinin yarısından vazgeçmek olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Bugün geldiğimiz noktada ise, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; Türkiye Yüzyılı olarak isimlendirdiğimiz bu yeni dönemde, hedeflerimize ulaşmakta yine kadınları baş aktör olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, ‘Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır!’ Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, kadını erkeği, genci yaşlısıyla aziz milletimizle birlik ve beraberlik içinde hayata geçiriyor, kadına şiddetin adının dahi anılmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlerken, İçişleri Bakanlığı olarak bizler de, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AKTİFTE 720 ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMAMIZ VAR”

Asayiş başlığı içinde en önemli çalışma alanlarının başında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin geldiğini, bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibarıyla aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var. Ve bu kapasiteyi bin 500’e çıkardık. ‘KADES’ uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyonu aşkın ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu” diye konuştu.

“2023 YILINDA ÜZÜLEREK İFADE EDİYORUM Kİ 300 KADIN ŞİDDET KURBANI OLDU”

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının bin 267’ye yükseltildiğini açıklayan Yerlikaya, "Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Son 1 yıl içinde 250 bini aşkın kolluk personelimize kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verildi. 65 binin üzerinde koruyucu tedbir, 684 binin üzerinde önleyici tedbir kararı alındı. Fakat tüm bu çalışmalarımıza ve mücadelemize rağmen 2023 yılında üzülerek ifade ediyorum ki 300 kadın şiddet kurbanı oldu. Bu cinayetlerdeki toplam şüpheli sayısı 284’tü. Çünkü birden fazla kadın cinayeti işleyen şüpheli var. Bu şüphelilerden 208’i tutuklandı, 71’i intihar etti. Firarda olan 5 şahsı da yakalama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ ‘SIFIR TOLERAN’ İLKESİYLE EN ÜST SEVİYEDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Bir kadının, bir annenin gözünden yaş akmasın, bir hayat daha solmasın diye ellerinden gelenin fazlasını yapmak gerektiğine dikkat çeken Yerlikaya, “Eğer ülkemizde bir kadın huzurlu değilse, bir kadın yaşamından endişe duyuyorsa, bunu ortadan kaldırmak sadece bizim değil, hepimizin en büyük görev ve sorumluluğudur. Bu noktada kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadelemizi ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle en üst seviyede sürdürüyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddet zehrinin panzehirinin doğru nesiller yetiştirmekten geçtiğine işaret eden Yerlikaya, "Yazar Turgut Cansever üzerinde düşünmemizi gerektiren sarsıcı bir uyarıda bulunuyor, ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehri imha eder.’ Toplumu huzursuz eden bu sarmalın ilacı sevgidir, saygıdır. Bu bağlamda biz bakanlık olarak tüm birimlerimizle bu önemli konudaki çalışmalarımızı üstün bir hassasiyet ve görev şuuru ile yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının kadına yönelik şiddete karşı etkin bir mücadelenin başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, meslek kuruluşları, özel sektör temsilcileri, medya ve halk ile birlikle topyekûn bir seferberlikle başarıya ulaşacağının farkında olduklarını vurguladı.