Haksız tahrik indirimi oyunu! Tüfekle vurup sakat bıraktı, 'Hala seviyorum' dedi

4 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 15:02

İsyan ettiren olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde meydana gelmişti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intörn doktor Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuş, her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağı da ağır hasarlı olan Nergiz'in tedavisi halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürerken, 15 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Olay anının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı olayla ilgili kaçtığı Adana'da yakalanıp tutuklanan zanlı Karakuş bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığı duruşmaya katılırken, taraf avukatları, doktorlar ve kadın derneklerinin temsilcileri yer aldı.

'BU KADAR SEVDİĞİM İNSANI ÖLDÜRMEM'

Savcı iddianamesinde sanığın 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti ilk önce sanık Karakuş'u dinledi.

Müşteki ile evlilik aşamasında olduğunu ve ayrıldıklarını iddia eden sanık Karakuş, "Travma yaşadım, kendimi öldürmeye karar verdim. Olay günü kendisini tesadüfen gördüm, bana yaşattıkları aklıma geldi, tüfeği çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Bu kadar sevdiğim insanı öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM...'

Mahkeme başkanının "Sen memur değil misin? Tüfek neden aracında durur?" sorusuna karşı konuşan sanık Karakuş, "Normal bir yerde yaşamıyoruz. Tüfek sürekli aracımda durur. İntihar edecektim; tam döneceğim sırada Nida'yı gördüm, ateş ettim. Kaç defa ateş ettiğimi sonradan öğrendim. O an hayal gibi, hiç yaşanmamış gibi. Onu öldürmek isteseydim üst tarafına ateş ederdim, ayaklarına doğru ateş ettim. Bana hayatında başka biri olduğunu söyledi. Kafasını çevirdi, 'Beni aldattın mı' dediğimde 'Evet' dedi" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ OYUNU

Müşteki avukatı Uğur Köksal ve destek için gelen diğer avukatlar, sanığın haksız tahrik maddesinden yararlanmak için sanığın aldatma hikayesi uydurduğunu belirterek, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan en üst seviyeden ceza verilmesini talep etti.

İfadelerin alınmasının ardından dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve 'Onu öldüreceğim, kendim intihar edeceğim' mesajının olup olmadığına yönelik inceleme yapılması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.