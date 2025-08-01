Next Sosyal siber saldırıya uğradı, 20 dakika kapalı kaldı! Selçuk Bayraktar ve genç yazılımcı Mert Delibalta duyurdu

Özel bir kanalda Türkiye'nin Baykar öncülüğünde yürüttüğü teknolojik atılımları ve yerli sosyal medya uygulaması Next Sosyal'i değerlendiren Selçuk Bayraktar ile Next Sosyal'in geliştiricilerinden olan genç yazılımcı Mert Delibalta önemli açıklamalarda bulundu.

NEXT SOSYAL 622 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Bayraktar, geliştirilen milli sosyal medya platformu Next Sosyal'in anlık 622 bin 416 kullanıcıya ulaştığını vurgulayarak, "Yıllardır düşündüğümüz bir projeydi. Teknofest girişimcilerinin kurduğu teknoloji şirketinde teknik alt yapısını kurduk. Açık kaynaklı bir yolla gittiler. Sosyal medyanın nasıl yönetildiği konusunda da şeffaf bir platform" dedi.

UYGULAMANIN İSMİ NASIL BELİRLENDİ

Next Sosyal'e isim verilme aşamasını aktaran Bayraktar, "Next'teki ortak akıl bu ismi koydu. İngilizce olmasının nedeni küresel anlamda yayılması için. Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. İsteyen alsın dilerse üniversiteler kullansın. İsim önerilerine de açığız. Halihazırda küresel anlamdaki tarafı için NEXT dedik ama Türkiye tarafı için ismi değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

NEXT SOSYAL'E SİBER SALDIRI

Bayraktar ile beraber yayına katılan Next Sosyal'in geliştiricilerinden olan genç yazılımcı Mert Delibalta, uygulamanın bugün saldırıya uğradığını ve kısa bir süre erişilemediğini ifade etti.

Delibalta "Bugün bir saldırı yaşadık. 20 dakika kadar kapalı kaldık. Dışarıdan saldırı yaşadık" şeklinde konuştu.