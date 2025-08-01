Mert Delibalta kimdir, kaç yaşında, nereli? Next Sosyal'in geliştiricisi "casus drone" projesine de imza atmıştı

Mert Delibalta’nın adını ilk kez 2017 yılında duyan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haber sonrasında Delibalta ve ailesiyle doğrudan iletişime geçmişti.

DENEYAP atölyeleri kapsamında teknoloji eğitimlerine dahil edilen genç yetenek 2023 yılında TEKNOFEST Ankara’da yeni projesiyle yer almıştı.

MERT DELİBALTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye’nin yerli teknoloji girişimcileri arasında adını genç yaşta duyurmayı başaran Mert Delibalta 19 yaşında. Aslen Muşlu olan Delibalta, teknolojiye olan ilgisini küçük yaşlarda somut projelere dönüştürerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Henüz 11 yaşındayken geliştirdiği “casus drone” projesiyle ilk kez ulusal çapta gündeme gelen Delibalta, o dönem Muş Melikşah Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiydi. Terörün bölgede meydana getirdiği tehditten ilhamla geliştirdiği drone projesi, toprağa gömülü patlayıcıların tespiti üzerine tasarlanmıştı.

Yaklaşık dört ay süren yoğun çalışmanın ardından tamamladığı sistemle Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası ERU Mekatron Robot Yarışması’nda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bakan Kacır o dönemde yaptığı açıklamalarda Delibalta’nın hikayesinden duyduğu heyecanı paylaşmış ve Mert Delibalta'yı DENEYAP eğitimlerine dahil etmişti.

Aradan geçen yılların ardından Mert Delibalta lise çağındayken kurduğu girişimle 2023 yılında Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’e büyük dil modeli tabanlı yapay zeka projesiyle katıldı.

NEXT SOSYAL NEDİR?

Yerli bir sosyal medya platformu olarak geliştirilen NEXT Sosyal dijital iletişimde şeffaflık ve özgürlük ilkelerini temel alan bir girişim.

Mert Delibalta’nın da geliştirme ekibinde yer aldığı yerli platform, açık kaynaklı olmasıyla dikkat çekerken, kullanıcılarına Mastodon altyapısıyla desteklenen bağımsız bir sosyal ağ deneyimi sunuyor.

NEXT Sosyal’in iOS, Android ve web sürümleriyle birlikte tüm kaynak kodları, GNU AGPLv3 lisansı altında herkesin erişimine açılmış durumda. Böylece sadece kullanıcılar değil, geliştiriciler de platformun evrim sürecine doğrudan katkı sağlayabiliyor.

TEKNOFEST kapsamında tanıtımı yapılan beta sürümü, sosyal medya kategorisinde önemli bir çıkış yakalayarak App Store'da en popüler uygulamalar arasında zirveye yerleşti.