Bir kadına şiddet daha: Saldırgan yine 'eski eş'

28 Aralık 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:53

İstanbul Fatih'te, Mehmet Ali Gülerli isimli erkek ayrıldığı Halide Birtaş'a sokakta ateşli silahla saldırdı. Halide Birtaç ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

'SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Silahlı saldırı sonrası polise haber veren Bahar Gürbüz, “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı” dedi.