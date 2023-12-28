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    Bir kadına şiddet daha: Saldırgan yine 'eski eş'

    Giderek tırmanan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, Halide Birtaş ayrıldığı Mehmet Ali Gülerli'nin silahlı saldırısına uğradı. Halide Birtaşağır yaralandı, kaçan saldırgan ise aranıyor.

    Bir kadına şiddet daha: Saldırgan yine &#039;eski eş&#039;
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Fatih'te, Mehmet Ali Gülerli isimli erkek ayrıldığı Halide Birtaş'a sokakta ateşli silahla saldırdı. Halide Birtaç ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 

    Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

    'SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'

    Silahlı saldırı sonrası polise haber veren Bahar Gürbüz, “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı” dedi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kadına ŞiddetIstanbul
    Haberler > Güncel > Bir kadına şiddet daha: Saldırgan yine 'eski eş'
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