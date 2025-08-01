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Bakan Tunç'tan sokak kedisini vahşice katleden şahsa yönelik açıklama! "Cezasız kalmayacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adalet Bakanı, İstanbul, Gözaltı, Ceza, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da bir kedinin tekmelenerek öldürülmesine ilişkin görüntülerin ardından adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, hayvana yönelik şiddetin vicdanen ve hukuken kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür suçların cezasız kalmayacağını belirtti.

Adalet Bakan Tunç'tan İstanbul'da kediye şiddet uygulayan şüphelinin yakalanmasına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Tunç'tan sokak kedisini vahşice katleden şahsa yönelik açıklama!

"CEZASIZ KALMAYACAK"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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