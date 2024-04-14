Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 16 milyon için emsal karar! Yargıtay: Emekli maaşı haczedilebilir

16 milyon için emsal karar! Yargıtay: Emekli maaşı haczedilebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16 milyon için emsal karar! Yargıtay: Emekli maaşı haczedilebilir

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kredi borcunu emekli maaşıyla ödemeyi taahhüt eden emeklileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Bölge Adliye Mahkemesine giden davada, emekli, bankasından kullandığı kredinin taksidini ödeyemeyince maaşına haciz geldiğini, blokaj konduğunu, promosyonlarından yararlanamadığını belirterek, kesintilerin durdurulmasını ve önceki tahsilatların kendisine ödenmesini talep etti. Bölge Adliye, emekliyi haklı görünce, banka temyize başvurdu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu “Kesintiye itiraz eden emekli, bankadan önceki tahsilatları isteyemez” dedi. Emeklinin kredi sözleşmesine imza atarken, taksitlerini yine emekli maaşından ödeyeceğini bildiğini ve bu durumu göz önünde bulundurarak bankadan kredi çektiğini ifade eden Yargıtay, kredi için malvarlığı olarak maaşını gösterdiğinden bankanın da davacıya birden çok defa kredi verdiği, davacının başka bir yolla taksit ödemesinde bulunmadığı ve her ay düzenli tahsil edilmesine itiraz etmediğine dikkat çekildi. Kesintilerin hukuka aykırı olmadığına karar veren Yargıtay, emeklinin, kredi taksidine yönelik bankanın maaşından yaptığı kesintiyi geri istemesini ise “hakkın kötüye kullanılması” olarak gördü.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - GündemKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var23 saat havada mahsur kaldılar, 24 kabindeki 184 kişinin tamamı kurtarıldı - Gündem23 saat havada mahsur kaldılarİran'ın İsrail'i vurmasından sonra... THY ve Pegasus'tan peş peşe kararlar! - GündemTHY ve Pegasus'tan peş peşe kararlar!Anadolu'dan batıya kilometrelerce kuyruk! 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi - GündemAnadolu'dan batıya kilometrelerce kuyrukÇadırda yaktıkları mangal sonları oldu! Anne öldü, babanın durumu ağır - GündemÇadırda yaktıkları mangal sonları oldu"Suriyeliler bayramda ülkelerine gidip geliyor" iddiası! İletişim Başkanlığı 'manipülasyon' dedi - Gündemİletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...