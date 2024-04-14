16 milyon için emsal karar! Yargıtay: Emekli maaşı haczedilebilir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kredi borcunu emekli maaşıyla ödemeyi taahhüt eden emeklileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Bölge Adliye Mahkemesine giden davada, emekli, bankasından kullandığı kredinin taksidini ödeyemeyince maaşına haciz geldiğini, blokaj konduğunu, promosyonlarından yararlanamadığını belirterek, kesintilerin durdurulmasını ve önceki tahsilatların kendisine ödenmesini talep etti. Bölge Adliye, emekliyi haklı görünce, banka temyize başvurdu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu “Kesintiye itiraz eden emekli, bankadan önceki tahsilatları isteyemez” dedi. Emeklinin kredi sözleşmesine imza atarken, taksitlerini yine emekli maaşından ödeyeceğini bildiğini ve bu durumu göz önünde bulundurarak bankadan kredi çektiğini ifade eden Yargıtay, kredi için malvarlığı olarak maaşını gösterdiğinden bankanın da davacıya birden çok defa kredi verdiği, davacının başka bir yolla taksit ödemesinde bulunmadığı ve her ay düzenli tahsil edilmesine itiraz etmediğine dikkat çekildi. Kesintilerin hukuka aykırı olmadığına karar veren Yargıtay, emeklinin, kredi taksidine yönelik bankanın maaşından yaptığı kesintiyi geri istemesini ise “hakkın kötüye kullanılması” olarak gördü.