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Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay; erkeğin, kadının maaşını almasını ‘ekonomik şiddet’ kabul ederek, boşanma davasında ağır kusur saydı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yargıtay, erkeğin evlilik süresince eşinin maaşını almasını ekonomik şiddet sayıp tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay Bursa’da yaşandı. Anlaşamayan çift boşanmak için karşılıklı olarak dava açtı. Çift arasındaki husumet sebebiyle evlilik birliğinin devam edemeyeceğine hükmeden Bursa Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi.

Mahkeme, evliliği boşanma aşamasına getiren olaylarda erkeğe daha çok kusur yükledi. Karara itiraz edilince dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin gündemine geldi. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların boşanmada eşit kusurlu olduğunu kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

SOLUĞU YARGITAY'DA ALDI

Evli olduğu süre içinde kendisinin kusuru bulunmadığını savunan kadın ise soluğu Yargıtay’da aldı. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik süresince eşinin maaşını almasını ekonomik şiddet olarak niteledi. Evlilik süresince her iki tarafın da kusurlu davranışı bulunduğuna dikkat çeken daire, maaşa el koyma davranışının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda ağır kusur olduğuna hükmetti.

Daire, tarafların boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü ile kişilik haklarına yapılan saldırılar karşısında kadının talep ettiği ve yerel mahkemenin uygun gördüğü tazminat miktarını az buldu. Daire, yerel mahkemeden kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat belirlenmesine karar verilmesini istedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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