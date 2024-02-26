19 yıl önceki intihar olayının evlat cinayeti olduğu ortaya çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Şubat 2024 11:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 14:11 - Güncelleme:

Eskişehir, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de 2005 yılında intihar ettiği söylenen ve evde asılı bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun, 19 yıl sonra babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahıs ifadesinin ardından tutuklandı.