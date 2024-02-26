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    • Haberler > Gündem > 19 yıl önceki intihar olayının evlat cinayeti olduğu ortaya çıktı

    19 yıl önceki intihar olayının evlat cinayeti olduğu ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    19 yıl önceki intihar olayının evlat cinayeti olduğu ortaya çıktı
    Eskişehir, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir’de 2005 yılında intihar ettiği söylenen ve evde asılı bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun, 19 yıl sonra babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahıs ifadesinin ardından tutuklandı.

    Sivrihisar ilçesi Yukarı Kepen Mahallesi’nde yaşayan Mehmet S.’nin 9 yaşındaki kızı, 2005 yılında evinde ölü bulundu.

    19 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

    Tarladan eve geldiğini ve kızını asılı şekilde bulduğunu iddia eden Mehmet S., olaydan 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

    19 yıl önceki intihar olayının evlat cinayeti olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

    ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞ

    Tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturmada kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Mehmet S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen baba Mehmet S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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