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2 çocuk annesinin boğazını kesen cani yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 çocuk annesinin boğazını kesen cani yakalandı!
Samsun, Cinayet, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesini boğazını keserek feci bir şekilde öldüren cani, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Katil zanlısının savunması "Pes" dedirtti.

Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana gelen olayda iddiaya göre, eve giren hırsızın saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi bir hiç uğruna canından oldu. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Fatih Yıldırım eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler. Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, olay yerinden hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

2 çocuk annesinin boğazını kesen cani yakalandı! - 1. Resim

BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi.

2 çocuk annesinin boğazını kesen cani yakalandı! - 2. Resim

Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık (32) olduğu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Işık'ın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bilezikleri almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mehmet Işık polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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