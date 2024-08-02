23 ilde 'Siberağ-3' operasyonu! 68 şüpheli yakalandı

23 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-3' operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor, çabalar meyvesini veriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen 'Siberağ-3' operasyonlarına dair detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 23 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-3' operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona dair şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu:

0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen "SİBERAĞ-3" operasyonlarıyla yakalandı.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."