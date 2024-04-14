23 saat havada mahsur kaldılar, 24 kabindeki 184 kişinin tamamı kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 10 kişi de yaralandı. 23 saat süren operasyonla 24 kabinde mahsur kalan 184 kişinin tamamı kurtarılırken kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait Tünektepe Teleferik Tesisinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 10 kişi de yaralandı. 12 Nisan tarihinde akşam saatlerinde yaşanan kazanın ardından teleferik sistemi durdu, çok sayıda kişi havadaki kabinlerde asılı kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılırken çevredeki şehirlerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden 607 personel, 8 helikopter, bir askerî kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ve drone görevlendirildiğini açıkladı. 23 saat süren operasyonla 24 kabinde mahsur kalan 184 kişinin tamamı kurtarıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın sebebi ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan beş kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirten Bakan Tunç, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından yetkili firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada yaralananların sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

BAKIMLARI TAMDI

Meydana gelen kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulisi Şahin “Adli ve idari süreçle bunun teknik süreci devam edecektir, bu hususta kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” derken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.

EN KÜÇÜK KAZAZEDE

Antalya’da yaşanan teleferik faciası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. 600 metre yükseklikte zor şartlarda yapılan çalışmalarda kabinden çıkarılan bir bebek ise ekiplerin ilgi odağı hâline geldi. Halatlar ile kayalık alana güvenli bir şekilde indirilen bebek herkese moral oldu.

TMMOB AÇIKLADI: BAKIMI BİZ YAPMADIK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, kazanın yaşandığı Tünektepe Teleferik Tesisinin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin, odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca yaptığı açıklama “Teleferik tesisinin teknik özellikleri, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017’de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması şartıyla çalıştırılmasının ‘uygun’ olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ancak sonrası için odamıza periyodik bir kontrol talebi gelmemiştir” dedi.

BAĞLANTI NOKTALARI ÇÜRÜK ÇIKTI

Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu tamamlandı. Uzmanlara göre teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktaları yetersiz ve çürümüş. Makara sistemleri, hasarlı olduğu için kırılmış.

İLK DEFA BİNDİĞİ TELEFERİK SONU OLDU

Teleferik kazasında ölen Memiş Enes Gümüş (54), avukatlık yapıyordu. Aydın’ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi’nde ikamet eden merhum, bayram tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçirmek istedi. Hayatında ilk defa teleferiğe bindi ve sonu kötü bitti. Olay esnasında yanında öğretmen eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih (14) de vardı. Aile hep birlikte metrelerce yüksekten yere düştü. Baba Gümüş can verirken karısı ve oğulları yaralandı. Memiş Enes Gümüş’ün naaşı, yakınları tarafından alınıp Söke’ye götürüldü. Cenaze namazını imam olan teyzesinin oğlu Yakup Gümüş kıldırdı, ardından defnedildi. Dayı oğlu Selim Sarıaslan “Memiş, bayram tatili için Antalya’daki akrabalarının yanına gitti. Maalesef kazada kaybettik. Eşinin sağlık durumu iyi” dedi. Ağabey Üzeyir Gümüş ise kardeşiyle en son bayramın birinci günü telefonda görüştüğünü söyledi.