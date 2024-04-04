29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler

Facianın yaşandığı binanın yöneticisi, şikâyetlerinin yıllarca dikkate alınmadığını belirterek “İşçiler eğlence merkezinde yaşamıyordu, sadece iftar için davet edilmişlerdi” dedi.

Beşiktaş’ta, tadilat sırasında yangının çıktığı ve 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu 16 katlı apartmanın yöneticisi Şule Şeker, bu mekânı yapıldığı günden beri istemediklerini söyledi. Eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikâyette bulunduklarını belirten Şeker “Burası televizyon stüdyosu olarak açıldı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış” dedi. Yangının meydana geldiği binanın girişini kamyonunun kapattığı iddiasının sorulması üzerine Şeker, öyle bir iddia duymadığını, girişe hiç kimsenin araba park etmediğini, orada görevlilerin olduğunu anlattı.

İFTAR İÇİN DAVET ETMİŞLER

İşçilerin eğlence merkezinde yaşamadığını aktaran Şeker “Burası yaşanacak bir alan değil. Sadece iftar için davet etmişler. ‘Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız’ diye. Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeker, eğlence mekânının sahibiyle daha önce apartmanın ortak alanı olması sebebiyle görüştüğünü dile getirerek “15 gün önce belediyeye başvurmuştuk. Karot alınıp, deprem işlemi yapılacaktı. Mal sahibi izin vermediği için onu bile yaptıramadık” şeklinde konuştu.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Öte yandan eğlence merkezindeki yangına dair bilirkişi heyeti ile olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Çalışmalara itfaiye ekipleri de katıldı. Polis de binanın etrafında güvenlik tedbirleri aldı.

GİRESUNLU BABA VE OĞULU ÖLÜME BİRLİKTE GİTTİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişiden dördünün Giresun nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Giresunlulardan 2’sinin de baba oğul olduğu belirlendi. Akın Kıhrı (36) ve babası Yılmaz Kıhrı’nın (59) cenazeleri öğle namazı öncesi Beykoz Çiğdem Mahallesi’ndeki Çiğdem Merkez Cami’nin avlusuna getirildi. Cenaze namazının ardından baba oğulun cenazeleri, memleketleri Giresun’a gönderildi. Tabutların geçişi sırasında fenalaşan bazı aile üyelerine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

ÖLEN İŞÇİNİN AMCASI KONUŞTU: BAYRAMA YETİŞSİN DİYE ACELE EDİLDİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden üç çocuk babası Emrah Demiroğlu, Tuzla’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Orhanlı Mezarlığı’na defnedildi.

Demiroğlu’nun acılı eşi ve annesi fenalık geçirirken, gözyaşlarına boğulan babası ise ayakta durmakta güçlük çekti. Demiroğlu’nun amcası Remzi Demiroğlu “50 metrekarelik yerde 30-35 eleman çalıştırılırsa sonuç bu olur. Çünkü orda kaynak, alüminyum, tiner hepsi bir arada. Bayrama yetiştirilmek üzere sıkıştırılırsa bu olur” diye konuştu.

ERDOĞAN: SORUMLULARIN ÜZERİNE GİDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Erdoğan, şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Vefat eden insanlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Belediye dâhil kimin sorumluluğu varsa hepsinin üzerine gidilecek” açıklamasında bulundu.