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29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içi görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta dün tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın esnasında itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara ait görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içi görüntülendi - 1. Resim

İÇERİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın esnasında çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı görülüyor.

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içi görüntülendi - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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