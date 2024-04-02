Görgü tanıkları Beşiktaş'taki yangını anlattı: "Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım"

Beşiktaş Gayrettepe'deki yangın faciasında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı. Görgü tanıkları, "Deli gibi alevler vardı ağlamaya başladım. Herkes bir yerlere koşturuyordu" dedi.

İstanbul'da yaşanan yangın faciası gündeme bomba gibi düştü. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınırken, yangının görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı. Görgü tanıkları, "Deli gibi alevler vardı ağlamaya başladım. Herkes bir yerlere koşturuyordu" dedi.

İTAFAİYE EKİPLERİNİ SİMSİYAH ÇIKARKEN GÖRDÜK

Alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyleyen esnaf Mehmet Cengiz, "İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı." dedi.

Cengiz, "Doğal gazı kestiler. Yangının daha da büyüyüp dış cepheyi komple sarmasını engellediler. Akabinde seçim bürosunda görevli polisler vardı. Onlara seslendik anons geçtiler." diye konuştu.

İÇERİDE 60-70 KİŞİ VARDI, EKİPLER KURTARDI

Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BAĞIRIYOR, BİR YERLERE KOŞTURUYORDU"

Görgü tanıklarından Sema Soğancı ise her yerin yangın yeri gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."