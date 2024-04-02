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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi öldü! Gayrettepe'deki faciada son dakika gelişmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gayrettepe'de gece kulübünde yaşanan yangın faciasında son dakika gelişmesi yaşandı. 29 kişinin öldüğü gece kulübünde tadilat hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Gayrettepe'deki faciada son dakika gelişmesi ne? Beşiktaş yangın son durum ne? Beşiktaştaki yangın neden çıktı? Beşiktaş'ta hangi gece kulübünde yangın çıktı? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yaşanan gece kulübü faciasının ardından Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama geldi. Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu. İşte Gayrettepe'deki faciada son dakika gelişmesi...

GECE KULÜBÜNDE TADİLATIN KAÇAK YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Belediyesi, Gayrettepe'de bulunan, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquarade' adlı gece kulübünde ruhsat alınmadan kaçak olarak tadilat yapıldığını açıkladı. Gece kulübündeki tadilatın ruhsat alınmadan kaçak olarak yapıldığını duyurdu.  

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi öldü! Gayrettepe'deki faciada son dakika gelişmesi - 1. Resim

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, mesul müdür, 2 iş yeri ortağı, muhasebeci, işletme müdürü ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden 29 kişiden 13’ünün kimlikleri belli oldu. Kimliği tespit edilenlerden birinin tadilatta çalışan işçi Kadir Orhanoğlu, diğerinin ise aşçı Atanur Aladağ olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

YANAN GECE KULÜBÜ KİMİN?

Ramazan dolayısıyla kapalı olan Masquerade Club İstanbul isimli gece kulübünün sahibinin adı Mehmet Koçarslan'dır. Masquerade Club İstanbul'un işletmeciliğini Tarkan Ahmet yapmıştır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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