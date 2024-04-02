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Haberler > Gündem > Yangının çıkış nedeni belli oldu! Ölenlerin çoğu zehirlenerek hayatını kaybetti

Yangının çıkış nedeni belli oldu! Ölenlerin çoğu zehirlenerek hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yangının çıkış nedeni belli oldu! Ölenlerin çoğu zehirlenerek hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın çıkış nedeni belli oldu. İddialara göre yangın tüp patlaması sonucu meydana geldi. İçerideki elyaf malzemenin yanması alevleri büyüttü. Ölenlerin çoğu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşanan yangın faciası yürekleri dağladı. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınırken, yangının çıkış nedeni belli oldu.

TÜP PATLADI, ELYAF MALZEME ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, olay tüp patlaması sonucu ortaya çıktı. İçerideki elyaf malzemenin alev alması sonucu yangın giderek büyüdü. Ölen 29 kişin çoğu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. 20'sinin cenazesi Adli Tıp Morgu'na getirildi. Hayatını kaybedenlerden 13'nün kimliği belli oldu. Birinin gece kulübünde DJ'lik diğerinin ise aşçılık yaptığı, Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası, Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın baba-oğul tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenler şu şekilde:

  • Kadir Orhanoğlu,
  • Atanur Aladağ,
  • Mehmet Okumuş,
  • Özkan Baş,
  • Gökhan Yıldırım,
  • Alparslan Salih Derelioğlu,
  • Sinan Yılmaz,
  • Ahmad Kabas,
  • Ahmet Sever,
  • Barış Güngör,
  • Emrah Demiroğlu,
  • Yılmaz Kıhrı
  • Akin Kıhrı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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