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Gece kulübünde DJ'lik yapıyordu... Yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı öğrenildi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da güpegündüz yaşanan yangın faciası gündeme bomba gibi düştü. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alınırken ,ölenlerden 6’sının kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı öğrenildi.

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gece kulübünde DJ'lik yapıyordu! Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - 1. Resim

6'SININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

29 kişiden 6’sının kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu’na gelmeye başladı. hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliklerinin Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. Gökay Tevlek'in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Kadir Orhanoğlu'nun akrabası ise sosyal medyadan vefat haberini paylaştı.

Gece kulübünde DJ'lik yapıyordu! Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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