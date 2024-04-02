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Yangın faciası öncesi son görüntü! Gece kulübü ortağının yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Gayrettepe'de tadilattaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken, gece kulübünün işletmecilerinden Şahzade Sazi Şekergümüş'ün yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Tadilat anlarından video paylaşan Şekergümüş "Yenilenmeye devam" dedi.

İstanbul Şişli'de çıkan yangın gündeme bomba gibi düştü. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Yangın faciası yürekleri dağlarken, gece kulübünün sahibinin son paylaşımı ortaya çıktı. 

"YENİLENMEYE DEVAM..."

Gayrettepe'de 29 kişiye mezar olan binada Masquerade Club adlı gece kulübünün işletmecilerinden  Şahzade Sazi Şekergümüş'ün 24 saat önce Linkedin hesabı üzerinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimlerin arasında olan Şekergümüş son paylaşımında “Yenilenmeye devam (MSQRD)” diyerek tadilat anlarından video paylaştı.

Yangın faciası öncesi son görüntü! Gece kulübü ortağının son paylaşımı ortaya çıktı - 1. Resim

Tadilat yapan işçiler görüntülerde yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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