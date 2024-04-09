3 kişilik aileyi katledip yakmıştı! İsyan eden köylü, katilin cenazesini gömdürtmedi

Mersin'de anne, baba ve çocuklarını katlettikten sonra girdiği cezaevinde canına kıyan katil zanlısının cenazesi krize neden oldu. Cenaze, köylüler tarafından istenmeyince farklı bir yerde toprağa verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 kişilik aileyi katleden katil zanlısı H.E.'nin, tutuklanarak gönderildiği Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik hücrede canına kıydığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılan cenaze bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Katil zanlısının cenazesi, olayın yaşandığı köy sakinleri tarafından kabul edilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Mersin merkezde bulunan Çiftlik Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze aracından alınan zanlının cansız bedeni, görevliler hariç 10 kişinin katılımıyla defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 gün önce sabaha karşı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Köyü (Mahallesi) İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafede de baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu.

Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti.

KATİL AYNI KÖYDEN

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., önceki gün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.