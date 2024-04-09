Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > 3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti

3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti.

3 gün önce sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesinde bir evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti.

ÜÇÜNÜ DE ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKMIŞ

Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti - 1. Resim

TUTUKLANDI

Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., dün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti - 2. Resim

ZİYNET EŞYALARI KAYIP 

Öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.

İNTİHAR ETTİ

Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. H.E'nin atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NVIDIA efsanesi bitiyor mu? Şirket hisselerinde şok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram tatilinin 3. gününde acı bilanço artıyor: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı - GündemBayram tatilinin 3. gününde acı bilanço artıyorSamsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdü - GündemSamsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdüHenüz 16 yaşındaydı! Sevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü - GündemSevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldüTürkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması! İşte ticareti durdurulan ürünlerin listesi - GündemTürkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlamasıKağıthane'de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - GündemSokak ortasında silahlı saldırı! 40 kere ateş etmişler4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 'Bozdoğan-22' ile 14 şüpheli yakalandı - Gündem4 ilde DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...