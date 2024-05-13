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301 madenci için şehitliğe akın: Soma'nın gözyaşları 10. yılında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Gözyaşları dinmeyen acılı aileler, Soma Maden Şehitliği'ne akın etti.

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Eynez Maden Ocağı Kazasının üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce maden ocağı önünde evlatlarını, babalarını, kardeşlerini, eşlerinin canlı çıkması için bekleyen acılı aileler Soma Maden Şehitliğinde 10 yıl sonra yine aynı acıları yaşayarak gözyaşı döküp kayıpları için dua etti.

301 madenci için şehitliğe akın: Soma'nın gözyaşları 10. yılında - 1. Resim

Şehit madencilerin ailelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da ziyaret ettiği maden şehitliğinde İbrahim Duman’ın ailesi facianın yaşanmasında sorumluluğu olanların serbest bırakılmasından dolayı acılarının katlanarak devam ettiğini belirtti.

301 madenci için şehitliğe akın: Soma'nın gözyaşları 10. yılında - 2. Resim

'SUÇLULAR CEZALARINI NE ZAMAN ÇEKECEKLER?'

Kaza sırasında henüz 5 yaşında olan ve bugün Meslek Lisesinde okuyan maden şehidi Ali Gül’ün oğlu Mustafa Can Gül ise babasının mezarının Balıkesir’in İvrindi ilçesi Sarıpınar köyünde olduğunu anlattı. Her mezarlık ziyaretinde çok üzüldüğünü anlatan Gül, dün babasının mezarını ziyaret ettiğini bugün de anıt mezarı ziyarete geldiğini söyledi.

301 madenci için şehitliğe akın: Soma'nın gözyaşları 10. yılında - 3. Resim

Maden faciasında 40 yaşındayken hayatını kaybeden 2 çocuk babası Şaban İlçi’nin acılı annesi Ayşe İlçi, “Çok üzülüyorum. Üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden, ağlamaktan başka. Cezalarını ne zaman çekecekler bilmiyorum. Gelen yok, giden yok, ne yapıyorsun diyen yok. Suçlular cezalarını ne zaman çekecekler. Biz gözyaşı döküyoruz, oğlum toprakta çürüyor. Gelen yok giden yok, 10 sene geçti artık” diyerek gözyaşı döktü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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