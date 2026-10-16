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33 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın

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33 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın
Başlık Resmi33 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları ve üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesapları üzerinden para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen 119 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine imkân sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 33 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 119 şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

33 İLDE 119 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle genişletildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 119 şüphelinin kimliği belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelerin Türkiye genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye genelinde örgütlü şekilde çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkân sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları topladıkları, söz konusu hesapları yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlendi.

Operasyonlarda kararlılık vurgusu yapılan bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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