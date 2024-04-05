35 milyon kişi yola düşecek! Havada, karada, rayda bütün tedbirler alındı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde âdeta bir ‘kavimler göçü’ yaşanacağını söyledi. Uraloğlu, trafik yoğunluğu olmaması için yol çalışmalarını durdurduklarını belirtti.

Türkiye, bu akşamdan itibaren dokuz günlük bayram tatiline çıkıyor. Vatandaşların, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmesi bekleniyor. Yaşanabilecek acı olayların önüne geçmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda bulunan ana kontrol merkezini ziyaret etti. Yurt genelinde 30-35 milyon kişinin seyahat edeceğini düşündüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu “Memleketimizde bir nevi ‘kavimler göçü’ yaşanacak. Yoğunluk sebebiyle kara, deniz, hava ve demiryollarında bütün tedbirlerimizi aldık. 68 bin 680 kilometre karayolu ağında denetimleri sıkılaştırdık” dedi.

FAHİŞ BİLET FİYATLARINA İZİN YOK

Uraloğlu, trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda yol çalışmalarına ara verdiklerini belirterek “Mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun araç kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk “ diye konuştu.

TREN SEFERLERİ ARTIRILDI

Banliyö ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarına ek seferler konulduğunu dile getiren Ulaştırma Bakanı Uraloğlu “YHT’de kapasite 18 bin 84, ana hat ve bölgesel trenlerde de 15 bin 200 koltuk daha ekledik. Hava yollarında da sıkıntı yaşanmaması için hazırlıklarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.