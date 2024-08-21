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4 asırlık ağaca korkularından ellerini süremiyorlar! Sebebini duyan şoke oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta 400 yıllık olduğu düşünülen meyve ağacı hakkında söylenenlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ağaç hakkındaki rivayetler ise tüyler ürpertiyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan 400 yıllık meyve ağacı zamana direniyor. Rivayete göre ağacın birkaç dalı geçmiş yıllarda yola gelmesi nedeniyle kesildi.

4 asırlık ağaca korkularından ellerini süremiyorlar! Sebebini duyan şoke oluyor - 1. Resim

Ancak, bu küçük budamaların ardından dal kesme işlemi gerçekleştiren kişiler, genç yaşta hayatlarını kaybetti. Bu olayların ardından köy halkı ağaca hiç dokunmama kararı aldı. Şimdilerde köylüler bu ağaca dokunmaktan adeta kaçınıyor; hatta ağacın budamasını bile yapamıyorlar.

4 asırlık ağaca korkularından ellerini süremiyorlar! Sebebini duyan şoke oluyor - 2. Resim

Yıllardır ağaca hiç dokunmadıklarını söyleyen köy muhtarı Mustafa Çipil, “Eskiler anlatır önceden birkaç dalını kesenler olmuş. Sonra da genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağacın dalına bile dokunmaz” dedi.

4 asırlık ağaca korkularından ellerini süremiyorlar! Sebebini duyan şoke oluyor - 3. Resim

KÖY HALKI ARASINDA "ACI ELMA" DİYE BİLİNİYOR

Ağacı hiç budamadıklarını belirten Muhtar Çipil, “Bu ağaç çok eski bir ağaç. Babamdan duyduğuma göre yaklaşık 400 yıllık bir ağaç. Bu ağaç köyün tarihinden bile eski. Bizim atalarımız buraya yerleştiğinde burası tamamen ormanlık bir alanmış. Ulaş o dönem Ermenilere aitmiş. Ermeniler buradan giderken bu ormanları yok etmiş. Arada böyle tek tük ağaçlar kalmış. Bu ağaçta dağ elması yetişir. Köy halkı arasında da ‘acı elma' diye bilinir." dedi.

4 asırlık ağaca korkularından ellerini süremiyorlar! Sebebini duyan şoke oluyor - 4. Resim

Muhtar sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi kurumaya yüz tuttu. Yabani arılar ağacın gövdesinde bal yapmış. O gövdeyi tamamen balla doldurmuş. Fırsatçı bazı arıcılar da gelip balı da arıları da almış gitmiş. Biz bu ağacı hiç budamadık bile. Eskiler anlatır önceden birkaç dalını kesenler olmuş. Sonra da genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağaca dokunmaz. Biz dokunmasak da ağaç kendine kıymış artık kurumaya başlamış” 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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