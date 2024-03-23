4 ilde yağış sürüyor! Kar kalınlığı 30 santimi buldu, 298 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mart 2024 18:54 - Güncelleme: 23 Mart 2024 19:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 3 günden bu yana etkili olan yoğun yağışlarıyla birlikte bölgede kar kalınlıkları 30 santimetreye kadar ulaştı. Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması devam ediyor.