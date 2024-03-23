Aynı gün farklı manzara: Yurdun bir yanı yaz, bir yanı kış
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari, Van ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar doğuda yolları kapatırken, Antalya'da vatandaşlar 20 dereceye yükselen sıcaklıkları fırsat bilerek sahillere akın etti. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti.
Erzurum'da mart ayının son haftasına girilirken kentte lapa lapa kar etkili oldu. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle sağlandığı kente kış adeta geri gelirken ulaşımı açık tutmak için ekipler harekete geçti.
Hakkari'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy, 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Doğuda kar esareti bahara sayılı günler sürerken turizmin kenti Antalya, sıcaklar yükselmeye başladı. Sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayla birlikte turistler ve Antalya halkını dışarı attı.
KUMSAL BOYU YOĞUNLUK
Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti. Manzarayı izlemek isteyenler kumsal boyunca yoğun bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı