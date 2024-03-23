Aynı gün farklı manzara: Yurdun bir yanı yaz, bir yanı kış

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mart 2024 15:32 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:46 - Güncelleme:

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Hakkari, Van ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar doğuda yolları kapatırken, Antalya'da vatandaşlar 20 dereceye yükselen sıcaklıkları fırsat bilerek sahillere akın etti. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti.